Se ha revelado el cartel completo de “Battle in the Valley”, la magna función de New Japan Pro Wrestling que se realizará el 18 de febrero en San José California.

► “Battle in the Valley”

El cartel está conformado por 10 combates de altísimo nivel, dos de ellos correspondientes en el Kickoff y ocho en la cartelera principal. Esta será la primera magna función de la empresa del león de 2023 en los Estados Unidos.

Serán cinco los duelos de campeonato que se disputarán, incluidos los dos título NJPW Strong.

Fred Rosser expondrá por octava ocasión el Campeonato de Peso Abierto NJPW Strong, donde responderá al desafío de KENTA

Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) tendrá un difícil choque contra los apabullantes West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs). MCMG echarán mano de toda su experiencia para esta tercera defensa titular.

El exiliado Jay White se presentará en Estados Unidos enfrentando en mano a mano al peligroso Eddie Kingston, en una rivalidad que se quedó suspendida desde el otoño pasado por causas de fuerza mayor. Ahora será la oportunidad de que limen diferencias.

Otra rivalidad que se quedó pendiente, es la de Homicide y Tom Lawlor, quienes esta ocasión se confrontarán bajo reglas “Filthy” donde se quitarán las cuerdas del ring, las cuerdas no limitan a los dos competidores y ninguno de los dos recibirá el indulto de la campana por una descalificación. El árbitro solo está presente para contar un el toque de espaldas o determinar una sumisión o nocaut.

Uno de los últimos choques titulares que se confirmaron, es la lucha por el Campeonato de la TV NJPW World. Zack Sabre Jr. expondrá por segunda vez su cinturón ante Connors, quien no desaprovechará su oportunidad de escalar a los planes estelares.

En el primer choque estelar de la velada, Mercedes Moné sostendrá su primer duelo oficial en NJPW desafiando a la Campeona IWGP, KAIRI. De esta manera, Moné comienza su plan de “dominación mundial”, pero falta ver lo que diga la Princesa Pirata.

En el turno principal, Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi se enfrentarán por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. Esta será la ocasión número dieciséis en que se enfrenten de mano a mano y primera donde el actual cetro principal está en disputa. La nominación de Tanahashi como retador ocurrió el fin de semana, luego de que Okada resultada triunfante ante Shingo Takagi. El choque se da once años después de que un recién retornado Okada doblegara sorpresivamente al monarca Tanahashi, también en Osaka, lo que significó el ascenso de Okada a los planos estelares y lo definió en su estatus de superestrella mundial.

El cartel completo queda así:

NJPW “BATTLE IN THE VALLEY”, 18.02.2023

San Jose Civic, California, Estados Unidos

0. Alex Coughlin vs. JR Kratos

0. David Finlay vs. Bobby Fish

1. KUSHIDA, Volador Jr., Kevin Knight y The DKC vs. Josh Alexander, Máscara Dorada, Adrian Quest y Rocky Romero

2. STRONG Openweight Title: Fred Rosser (c) vs. KENTA

3. STRONG Openweight Tag Team Title: Chris Sabin y Alex Shelley (c) vs. Royce Isaacs y Jorel Nelson

4. Jay White vs. Eddie Kingston

5. Filthy Rules Fight: Homicide vs. Tom Lawlor

6. NJPW WORLD TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Clark Connors

7. IWGP Women’s Title: KAIRI (c) vs. Mercedes Moné

8. IWGP World Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) vs. Hiroshi Tanahashi