Cody Rhodes salió vencedor de Royal Rumble 2023 e irá a WrestleMania 39 a luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible. Teniendo en cuenta que el “Jefe Tribal” trabaja principalmente en SmackDown, cualquiera pensaría que el “American Nightmare” lo estaría visitando de cuando en cuando para ir contando su historia hacia el magno Evento Premium. De hecho, hoy mismo el samoano estará en el programa y sería interesante que él también. Sin embargo, no estaría en ningún show de la marca azul hasta WM.

► Cody Rhodes no estará en SmackDown

Dave Meltzer lo confirma en el boletín de esta semana del Wrestling Observer:

“Rhodes comienza a tiempo completo en la carretera este fin de semana con los shows el 4 de febrero en Columbus, GA y el 5 de febrero en Pensacola, FL. Está programado para todas las filmaciones de Raw TV, pero en este momento no está programado para ninguna filmación de SmackDown, pero probablemente estaría en alguna antesala a WrestleMania“.

Esto podría no tener mucho sentido ya que sería bueno para todos que Cody Rhodes estuviera en SmackDown, empezando por los números de la marca. Aunque el Editor en Jefe del WON deja la puerta abierta a que sí aparezca en alguno. Que no lo hiciera podría explicarse con que la WWE no quiere gastar demasiado la su historia con Roman Reigns, pensando además en que podría continuar más allá de WrestleMania. Y todavía queda mucho para entonces así que encontrarse de cuando en cuando en Raw sería más que suficiente.

¿Cody Rhodes vencerá a Roman Reigns en WrestleMania 39?