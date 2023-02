Cody Rhodes y el legado del Bullet Club en WWE

Desconocemos si realmente existen ciertas tiranteces entre The Elite y Cody Rhodes tras la sorpresiva salida de este de AEW hace ahora casi un año. Pero “The American Nightmare”, cuanto menos, quiso dejar claro que no durante el epílogo de su victoria en el Royal Rumble varonil.

Celebrando su gesta sobre uno de los esquineros, Rhodes hizo dos gestos referenciales hacia el Bullet Club (y por extensión, hacia The Elite): el de “Too Sweet” y el de una pistola. Homenaje que no pasó desapercibido para The Young Bucks, como apuntó mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha.

Tal vez el más hilarante testimonio de los últimos meses recogido aquí fue el protagonizado por Matt Hardy el pasado verano, al relatar cómo Vince McMahon supo de la existencia del Bullet Club.

«Cuando estaba ocurriendo este fenómeno del Bullet Club y estaban vendiendo toda esta mercancía, obviamente, eso empezó a estar en el radar de Vince. Hubo una vez en la que Vince me dijo: ‘Todas esas camisetas, ¡siguen apareciendo en nuestros shows! ¡Esas camisetas del Bullet Club! ¿Quiénes son estas personas? ¿Quienes son esas personas? ¿De dónde son?

«Y yo les expliqué que eran los chicos más candentes y populares de la lucha libre profesional en ese momento y que venían de New Japan y a veces venían a Estados Unidos y hacían cosas en Ring of Honor. Y Vince me dijo: ‘¡Los quiero! ¡Quiero firmarlos a todos!’ Consiguió a un montón de chicos del Bullet Club, pero no los pudo fichar a todos».