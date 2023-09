Cody Rhodes: «Me duele no poseer el nombre All In»

«Estaré trabajando ese día, pero estoy muy contento por los chicos y chicas que van a competir allí. Estoy orgulloso de Matt/Nick [Jackson] por llevar nuestra creación a otro nivel. También mencionar a mi hermana, Teil, quien puso nombre al evento y a Joe Koff en ROH por ayudarnos y darnos la oportunidad de ser nosotros mismos». Cody Rhodes pronunciaba estas palabras antes de All In 2023. Más recientemente, el luchador de WWE recordaba también el primer All In. Lo hizo en el pódcast Dale Download with Dale Earnhardt Jr..

► Cody Rhodes habla de All In

«Lo que la gente no sabe, o lo que la gente sospecha, es que les dijimos a todos que éramos nosotros, Matt, Nick y yo. Lo presentamos como ‘esto es obra nuestra, estamos rompiendo todas las reglas, estamos uniendo a todas las empresas, literalmente hicimos All In (nos jugamos todo)’. Recibimos ayuda de una empresa, Ring of Honor fue la empresa que ayudó a producirlo. La gente piensa que Ring of Honor pagó la factura completa o que nosotros pagamos toda la factura. La verdad está en algún punto intermedio. Literalmente tuvimos que apostar todo en nuestro nombre solo en el sentido de que teníamos que llenar más de 10,000 asientos. Los comentarios en las redes sociales decían que no podríamos llenar 10,000 asientos en una arena, y yo, lleno de preentrenamiento en el gimnasio, dije ‘Acepto esa apuesta’. Ahora estamos en una situación complicada. No podemos vender 5,000 boletos. Tenemos que vender 10,000 boletos».

«Hicimos todo lo que pudimos, rompimos todas las reglas. Nunca uso PayPal, pero me río cuando miro hacia atrás en mi cuenta de PayPal y veo todos los pagos de estas diferentes cosas pequeñas que tuve que pagar, como para que Road Warrior Animal viniera y montara su motocicleta. Mi amigo Conrad [Conrad Thompson] organizó una convención porque dijo: ‘Apuesto a que si esto se agota, la gente se subirá al carro, deberías permitirnos subirnos al carro. Haremos toda una convención y puedes aprovechar algunas leyendas y recursos’. Fue como el Woodstock de la lucha libre. Entré al hotel y la energía estaba por las nubes. El vestíbulo estaba lleno de fans. Fue impresionante. Ese día, antes de que sucediera nada de esto, estábamos regresando de la conferencia de prensa donde no pude hacer funcionar el micrófono, aquí estaba, haciendo un espectáculo y el micrófono no funcionaba, estábamos regresando de la conferencia de prensa y un fan nos estaba llevando al evento. Estábamos tratando de ingresar al sitio web para comprar boletos, y yo pensaba, ‘Si el sitio se bloquea, estamos en problemas’ o ‘¿se está sobrecargando? ¿Puede colapsar?’ Colapsó inmediatamente. Fueron 11,236 boletos vendidos en 28 minutos. Dije ‘Necesitamos esto’, esa carta de bienvenida a las independientes. ‘Puede ser aún más grande’. Me gusta pensar en grande. Todo estaba frente a nosotros, y tuvimos que llevarlo a cabo y hacerlo realidad. Un recuerdo maravilloso. Aunque me duele no poseer el nombre, lo veo como que no es mío, es de los fanáticos. Dejemos que ellos lo disfruten».