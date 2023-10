Road Dogg habla de Cody Rhodes-Jey Uso y LA Knight

Road Dogg valora el cambio a heels de The Street Profits, la inesperada unión de Cody Rhodes con Jey Uso, y el éxito de LA Knight en WWE. Todo en un episodio reciente de su pódcast, Oh… You Didn’t Know, donde el vicepresidente de eventos en vivo de la compañía acostumbra a compartir su punto de vista acerca de la actualidad de la misma.

► The Street Profits

«Me encanta que The Street Profits se hayan convertido en rudos. Creo que junto a Bobby son realmente geniales y pueden trabajar bien juntos. Su trabajo es excelente, nadie lo niega. Así que creo que realmente van a poder desarrollarse y florecer un poco como personajes rudos en ese lado del elenco.»

► Cody Rhodes-Jey Uso y LA Knight

«Dijiste que no sabías que los necesitabas hasta que los viste juntos, y eso es súper genial. Es genial cuando algo orgánico como eso sucede. En este momento, hay dos babyfaces que me encantan. Cody, es imposible no amar la trama de Cody. La historia se cuenta mientras sucede y las cosas avanzan mientras se desarrolla la historia. También me encanta LA Knight. ¿Quién no ama a LA Knight?»

En estos momentos, The Street Profits y Bobby Lashley rivalizan con la LWO mientras Cody Rhodes y Jey Uso lo hacen con The Judgment Day y The Bloodline al mismo tiempo, y LA Knight se une a ellos contra Roman Reigns, a quien enfrentará en Crown Jewel 2023 en un combate en el que estará en juego el Campeonato Universal Indiscutible; cabría esperarse que Rhodes y Uso luchen por recuperar el Campeonato Indiscutible de Parejas o que Lashley intente arrebatar a Rey Mysterio el Campeonato de Estados Unidos.