En las últimas semanas, Road Dogg ha estado hablando de dos exluchadores de WWE que actualmente trabajan en AEW. Primero, lamentando que Miro no tuviera un mejor manejo creativo cuando era Rusev. Después, intentando explicar por qué Samoa Joe nunca fue Campeón WWE. Y en el mismo episodio de su pódcast, Oh…You Didn’t Know, el vicepresidente de eventos en vivo de la compañía habla también de CM Punk.

► ¿La reputación de CM Punk está dañada?

Concretamente, de si la reputación del Best in the World está dañada habida cuenta de cómo fue su final como All Elite, el cual se dio cuando la empresa le rescindió el contrato después de participar en una nueva controversia. Hasta ahora, ha habido todo tipo de opiniones sobre Punk, desde las más positivas hasta las más negativas. Y mientras él ha estado jugando con la posibilidad de volver a ser una WWE Superstar.

«¿Se ha dañado su reputación? Esa es la pregunta que haría. ¿Su reputación en qué? ¿En la lucha libre? Vamos, hombre, hay mucho más que la lucha libre. ¿Tiene una reputación que necesita proteger? No lo sé. Por todo lo que hemos oído [sobre su tiempo en AEW], sí parecía ser el que tomó acciones negativas. Pero, ¿lo fue? Porque en realidad no sabemos qué sucedió. No vimos ni oímos todo, es solo que todos adivinan y especulan.»

Parece que CM Punk fue el causante, o al menos no tuvo intención de evitar, ninguna de las polémicas en las que estuvo involucrado, no obstante, no tiene sentido culparlo a él de todo, así como tampoco pensar que podría suceder lo mismo si fuera a otra promoción, ya fuera WWE, o IMPACT, o cualquiera. Mark Henry también hablaba de él recientemente, en su caso en lo relativo a su relación con el talento joven de AEW.