Cody Garbrandt descarta revancha con Dominick Cruz

Si esperaba ver una revancha entre Cody Garbrandt y Dominick Cruz, mantenga bajas sus expectativas. Aunque el sentimiento dentro de la base de fanáticos podría ser diferente, hay poco o ningún interés por parte de Garbrandt en pelear contra Cruz por segunda vez.

Garbrandt derrotó a Cruz para ganar el título de peso gallo de UFC en 2016, lo que posiblemente sea la mayor victoria de su carrera. Ahora, siete años después, aunque situacionalmente la pelea tiene cierto sentido, Garbrandt de ninguna manera está considerando una revancha con Cruz.

«Honestamente, esa pelea no me interesa. ¿Qué más se supone que debo hacer con el chico? Quiero decir, ¿entrar y noquearlo esta vez? Eso es lo único que pondría una declaración o lo superaría. Es muy difícil superar ese desempeño”.

Después de derrotar a Cruz en 2016, muchos esperaban que Garbrandt se desgarrara en las 135 libras. Sin embargo, Garbrandt perdió el título y tuvo una racha de 1-5.

Pero en 2023, en actuaciones muy necesarias, Garbrandt se recuperó y obtuvo marca de 2-0 con victorias sobre Trevin Jones y, más recientemente, Brian Kelleher en UFC 296. El jugador de 32 años está decidido a hacer otra carrera por el título. y ese plan incluye a Deiveson Figueiredo y no a Cruz.

“Al final del día, cuando Deiveson Figueiredo llega a la división de peso gallo y gana sobre Rob Font, noqueo a Deiveson y eso me coloca de nuevo en la contienda por el título. Para eso estoy aquí. No quiero ser subcampeón en este deporte. Siempre quiero estar en la cima. Creo que esa pelea estilísticamente y todo lo que conlleva me devuelve a la cima”.