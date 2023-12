Geoff Neal quiere que Muhammad tenga oportunidad titular

El evento principal de UFC 296 entre Leon Edwards y Colby Covington no prendió fuego al mundo exactamente. Incluso su compañero de peso welter de UFC, Geoff Neal, estaba listo para cambiar de canal antes de que terminara la pelea.

A pesar de algunas conversaciones basura muy acaloradas y personales antes de la pelea, Covington no pudo hacer mucho en cinco asaltos. Edwards lo distinguió desde afuera e incluso cometió derribos contra el ex luchador All-American del estado de Oregon.

Edwards logró la victoria con 49-46 tarjetas en todos los ámbitos, pero Neal no vio mucho que realmente impresionara del campeón o retador.

«Quiero decir, me sentí discretamente decepcionado. Esperaba una pelea más competitiva. Más acción.

“Quería irme en el cuarto round. Estaba viendo Buffalo Wild Wings y estaba a punto de levantarme e irme en el cuarto round, pero no sé qué estaba pasando con Colby. No estaba tratando de presionar la acción, y luego Leon estaba siendo muy pasivo. Siento que vencí a esos dos tipos. No vi nada especial en ninguno de ellos”.

el

Neal, quien está programado para regresar a la acción en UFC 299 cuando se enfrente a Ian Machado Garry, ha bailado entre los 10 primeros rankings de peso welter durante los últimos años. Todavía no se ha acercado lo suficiente como para ganarse su propia oportunidad por el título.

«Ya pensé que podía vencerlos, pero después de verlos, sé que puedo joder a estos tipos«.

Si bien reconoce que aún no está cerca de la cima de la división, Neal puede presumir de un currículum impresionante desde que llegó por primera vez a UFC. Incluye una victoria por decisión unánime sobre Belal Muhammad cuando se enfrentaron en 2019.

Esa fue la última derrota en el récord de Muhammad antes de construir una racha invicta de 10 peleas. Ahora, Muhammad espera tener la oportunidad de convertirse en campeón de UFC, e incluso Neal cree que sería un error atroz pasarlo por alto.

«No sé si podrá vencer a León, pero sé que merece la próxima oportunidad por el título. Como toda esta otra mierda, la gente habla mal de él, dice que es un luchador aburrido. Se lo ganó. ¿Ha ganado 10 seguidos después de perder contra mí?

“Dale a ese chico por qué trabajó y luego, cuando consiga el cinturón, iré allí y le daré una paliza otra vez”