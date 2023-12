CM Punk ya tenía problemas con la WWE en 2005

Los problemas pasados entre CM Punk y WWE son conocidos por todo el mundo. Lo que no saben todos es que ya los había en 2005, antes de que fuera firmado. Maven se acuerda de ello en un reciente video en su canal de YouTube rememorando cuando se unión a Simon Dean contra el Best in the World y Russell Simpson en el episodio de Heat que fue emitido el 17 de abril de ese año.

► Maven se acuerda de CM Punk

«Honestamente, no sabía quién era Punk. Sí sabía que se había labrado un buen nicho para sí mismo en la escena independiente de la lucha libre y que tenía cierta fama. Así que sabía de antemano que iba a ser un buen luchador. Esto es lucha libre profesional y siempre te adhieres al veterano. En este caso, el veterano era, con mucho, Simon Dean. Ahora, Simon Dean luchó en ECW como Nova, tenía años de experiencia en el negocio más que cualquiera de nosotros en el ring.

«El 90% de esta lucha fue organizada por Simon detrás del escenario. Punk era todo oídos. Era fácil. Era tranquilo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para la lucha. Para ser honesto contigo, todos nosotros estábamos escuchando a Simon, y Simon fue quien tuvo la idea de proteger a Punk en el futuro«.

«Una cosa que la gerencia quería era que obtuviéramos la victoria por cuenta de tres sobre CM Punk. Por alguna razón, no tengo ni idea. Quiero decir, ni siquiera era un talento contratado en ese momento, pero ya tenía problemas en la empresa. Ya había agitado las aguas. No sé cómo ni de quién. Nova lo veía de manera diferente. Nova quería darle una oportunidad al tipo«.

«Simon siempre fue una buena medida de talento. También podría haber sabido que Punk, por alguna razón, tenía problemas detrás del escenario. Y estaba haciendo todo lo posible por protegerlo, sabiendo que si había algún problema, iba a recaer sobre nosotros y con nosotros, me refiero a Simon. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo evitamos meternos en problemas por desobedecer órdenes directas? Ahí radica la genialidad de Simon Dean. Simon, sabiendo que querían la cuenta de tres sobre Punk, también sabía que durante este tiempo, íbamos a tener indicaciones de tiempo para seguir.

«Así que al decirle a Punk, ‘Cuando te golpee, rueda al suelo, en lugar de ponerte de pie en el borde para que puedas ser relevado de nuevo’. Si estás en el suelo, vamos a tener que ir con la corriente. Vamos a tener que terminar la lucha. Así, pudimos realizar el slam y terminar en Russell Simpson protegiéndonos una vez que llegamos detrás del escenario porque podíamos mirarlos y decir, ‘Hey, teníamos 30 segundos. Sabíamos que teníamos que terminar. Russell estaba justo allí, teníamos que hacer la cuenta de tres sobre él porque Punk estaba en el suelo’. Entonces, para la gerencia, parece una falta de comunicación e improvisación por nuestra parte, cuando en realidad, todo fue pensado de antemano por el creador del Sistema Simon».