Randy Orton: «Tengo que dar crédito a Matt Riddle»

Randy Orton temió por el final de su carrera debido a su lesión en la espalda pero finalmente volvió a la WWE. ¿Cómo vivió todo el camino? The Viper lo cuenta en su reciente visita a Impaulsive, el podcast de Logan Paul, mientras se acuerda de su equipo con Matt Riddle, quien fue despedido de la compañía mientras él estaba ausente.

► El regreso de Randy Orton

«Cambié muchas cosas en estos últimos 18 meses. Realmente necesitaba el tiempo. Tenía muchas dolencias. No podía estar de pie más de un par de minutos sin que me doliera la pierna. Cuando me sentaba, tenía un disco deslizándose cada vez que me inclinaba. En un avión, sentado aquí, mis pies se entumecían y tenía dolor bajando por mis piernas. Realmente fue horrible. Fue muy difícil.

«Ese último año, antes de tener que irme por la espalda, estaba en un equipo con el exsuperestrella de la WWE Matt Riddle. Tengo que darle crédito porque ese año que luchamos juntos, no podía estar en el ring a menos que estuviera con alguien como él. Él podía soportar la mayor parte de la fisicalidad. Me daba entrada, entraba, hacía mi parte. Si no fuera por él, no habría llegado tan lejos.

«Tuve algunos médicos geniales, me arreglaron bien. No cortaron ningún músculo, lo que me permitiría volver al ring. Una vez que comienzas a cortar músculo, eso nunca va a sanar. Estás acabado. Soy afortunado, en todos los sentidos.»