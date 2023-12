Durante AEW Full Gear 2023, en su combate Texas Death Match con Adam Page, Swerve Strickland rindió tributo a Bray Wyatt con su atuendo. Los dos pudieron compartir brevemente vestidor en WWE. Recientemente, The Realest One explicó su mensaje de cariño a The Eater of Worlds en Not Sam Wrestling.

► El tributo a Bray Wyatt en Full Gear

«No conocía a Bray tan de cerca como muchas personas, como Brodie Lee. Había personas influidas por él desde su tiempo allí, pero algunas personas lo conocen desde FCW o NXT y tienen esa conexión personal. Para mí, recuerdo cuando The Fiend estaba realmente en su apogeo, había mucha charla negativa. Yo pensaba, ‘No, este es un trabajo brillante’. No creo que la gente realmente apreciara la genialidad que estaba llevando a la pantalla y muchos riesgos que estaba tomando, semana tras semana, lo cual no es fácil de hacer. Televisión semanal en dos programas. No era solo Raw o SmackDown, estaba haciendo ambos programas con su material. Trayendo eso al mundo real. Realmente aprecié eso y creo que estaba adelantado a su tiempo.

«Solo quería mostrar aprecio de que el amor e influencia no se perdieron. Puse eso como parte de mi atuendo, y estuve en el vestuario con él durante mi tiempo en 205 [205 Live], siempre me daba abrazos. Era increíble. En un momento, tuve que ayudarlo con una máscara de Fiend. Era la época de COVID y todos estábamos en esa caja juntos. Hubo momentos en los que tuve que ayudarlo con eso. Hubo momentos en los que lo veía en Gorilla volviendo cuando estaban probando la iluminación roja después del espectáculo y poniéndola en marcha.

«He visto muchos de esos procesos con él. Siempre fue un buen compañero en el vestuario. Era divertido, muy genial. Fue una de esas cosas de ‘siempre me has influido a lo largo de todo esto’. No importa si era de su gusto o no, soy una persona de terror, y estaba realmente feliz de ver una nueva era de terror llevada a la pantalla en una industria que amo y pensé, ‘Eso fue revolucionario’. Quería llevar un pedacito de eso a lo que estaba haciendo esa noche. Si algo, siento que su espíritu alimentó esa lucha«.

«Es muy raro que llegue a todos y obtenga un diez de cada medio y cada base de fans. Es simplemente imposible en esta época. Solo sé que llegó a las personas adecuadas. Dio en el clavo con las personas que realmente se preocupaban. Aquellas a las que afectó, cambiaron sus vidas. Eso es lo que importa. Definitivamente lo hizo por mí. Cambió mi forma de ver y las posibilidades de lo que realmente podríamos hacer en este medio y esta industria. Voy a tomar un pedazo de eso y renovarlo de una manera que se adapte a mí».