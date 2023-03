Ciryl Gane: “Es la primera derrota real que tengo”

Ciryl Gane nunca antes había experimentado una pérdida como esta. Sí, está perdido. El ex campeón de peso completo de UFC Francis Ngannou lo derrotó por decisión unánime en UFC 270 en enero de 2021.

Pero para Gane (11-1 MMA, 8-1 UFC), eso palidece en comparación con su derrota por sumisión de dos minutos ante Jon Jones (27- 1 MMA, 20-1 UFC) en el evento principal de UFC 285 el sábado en T-Mobile Arena.

“Esta es una derrota real. Esta es la primera derrota real que tengo. Cuando pienso en la derrota contra Francis, no fue una gran derrota para mí. Aprendí, pero no era demasiado grande. Pero este es tan doloroso. Esta es una verdadera pérdida. Ahora bien, esto es el pasado. Debo avanzar para ver el futuro. Voy a volver directamente al gimnasio”.

De vuelta a la mesa de dibujo, Gane irá a reevaluar su juego después de su primera derrota en la distancia. A pesar de todo el trabajo que realizó durante su campamento de entrenamiento más reciente, Gane está frustrado porque no pudo mostrar sus habilidades y mejoras antes de la conclusión de la pelea.

“Estoy decepcionado, por supuesto. El sentimiento más grande es realmente enojado conmigo mismo. (Estoy) muy enojado porque, sí, aceptamos esta pelea. No fue un aviso corto, pero el tiempo no fue demasiado largo. Pero hombre, trabajamos mucho. Trabajamos mucho y pasamos mucho tiempo con mi equipo, con mis sparrings. Estoy realmente enojado conmigo mismo porque pasé mucho tiempo con mis compañeros, mis entrenadores y mi familia. No tuvo un buen (reflejo) durante la pelea. Estoy realmente enojado.”