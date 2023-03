UFC 285: Jon Jon nuevo campeón peso completo

Jon Jones está de vuelta y ahora es el nuevo campeón de peso completo de UFC. Después de un descanso de tres años.

El peleador a menudo llamado el mejor de todos los tiempos demostró por qué es tan venerado por sus compañeros cuando desmanteló a Ciryl Gane en el primer asalto para reclamar el título de peso completo y consolidarse en la historia como un campeón de dos divisiones.

Jones lució tan dominante como siempre y solo le tomó un derribo para obtener un estrangulamiento de guillotina que atrapó a Gane contra la jaula con el francés haciendo tapping para terminar la pelea en solo 2:04 en el primer round.

“Estoy tan emocionado. He estado trabajando para esto durante mucho tiempo. Mucha gente pensó que ni siquiera volvería. He sido fiel a mi objetivo. He sido fiel a la misión”.

“Tenía una fuerte convicción de que si lo derribaba, la pelea sería en mi área. He estado luchando desde que tenía 12 años y me siento más fuerte y más cómodo, especialmente en el suelo que nunca. De hecho, me sentí un poco torpe en los pies, ha pasado un tiempo. Pero una vez que lo puse en mis manos, supe que ahí es donde me sentía más cómodo y podía tomar el control”.

A pesar de las preocupaciones sobre la oxidación del ring, Jones no perdió el tiempo tomando el centro de la jaula y presionando a Gane mientras buscaba cerrar la distancia y quitarle las mejores armas de su oponente en los pies. Gane trató de alejarse, pero Jones simplemente se negó a darle espacio para trabajar.

A partir de ahí, Jones se abalanzó rápidamente para llevar la pelea al suelo y Gane nunca más se levantaría. Mientras Gane intentaba liberarse, Jones era demasiado bueno con su control mientras seguía cambiando de posición para evitar una fuga. Finalmente, cuando Gane se giró con la espalda contra la jaula, Jones lo montó y luego vio una abertura para deslizar su brazo debajo de la barbilla para la estrangulación de guillotina.

Jones ahora se une a Daniel Cormier y Randy Couture como peleadores que han ostentado los títulos de peso completo y semicompleto de UFC.