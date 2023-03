The Gunns: “Siempre nos desafían y siempre ganamos”

Esta noche, en Revolution 2023, The Gunns expondrán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Acclaimed, Jay Lethal y Jeff Jarrett, y Orange Cassidy y Danhausen en la que será su primera defensa titular. Un desafío realmente complicado tanto para ellos como para el resto de los equipos, aunque podría considerarse que los favoritos no son ellos debido a que no llevan tanto tiempo como dupla. De todas maneras, esperan salir victoriosos, como de todos los retos que han tenido hasta ahora. De ello hablaban recientemente en WrestleZone.

> The Gunns, superando desafíos

“Es típico de cómo nos tratan en AEW. Somos los mejores luchadores de segunda generación, somos los de más rápido crecimiento y nos arrojan al fondo constantemente y siempre nadamos. Siempre salimos ganando. Entonces puedes poner veinte equipos, vamos a ganar. Pero es típico. Al igual que nuestra primera defensa del título, podemos perderlo y ni siquiera nos van a vencer. Es ridículo pero al mismo tiempo no me importa porque vamos a ganar. Alerta de spoiler, mantendremos los títulos”.

“La misma mentalidad. Colten y yo siempre hemos estado en lo más profundo, ya sea en nuestro primer combate televisivo o en nuestra primera promo en vivo en el ring. Cada vez que nos arrojan al fondo, todos quieren que fracasemos, pero luego nos damos la vuelta y se lo echamos en cara cuando lo logramos. Como dijo Colten, es tan típico de cómo nos tratan. No vamos contra un equipo, vamos contra tres y ni siquiera tienen que vencernos para que perdamos. Lo que sea. No me importa. Cuando se trata de The Acclaimed y mi papá, ya les ganamos una vez. Cuando se trata de una leyenda como Jeff Jarrett y Jay Lethal, eh, no sé, podríamos tener algo ahí. Si se reduce a dos [equipos], estaría feliz”.

¿Crees que The Gunns retendrán el Campeonato Mundial de Parejas AEW en Revolution?