Cibernético se reporta fuera de peligro y en buenas condiciones

Las buenas noticias llegan a los fans del Cibernético después de horas de angustia, pues el luchador se reportó completamente fuera de peligro y recuperándose en casa.

Este jueves el Main Man fue operado de la vesícula y tras salir de la operación se informó que su estado era delicado, sin embargo con el transcurso de la noche, del viernes y las primeras horas del sábado, el gladiador mejoró bastante bien, tan es así que fue dado de alta y pudo irse a casa.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Ciber informó que estaba y en recuperación.

"Amigos gracias por su preocupación por mi salud. Ahora, a empezar a alivianarme y a darle para adelante. Los que querían que me muriera pues se chingan putos aún no. Un abrazo a todos de parte mía y de la yepe. Gracias totales".

►Cibernético ha tenido poca actividad en la pandemia

Durante la pandemia de coronavirus, Cibernético ha tenido participación en pocas funciones de lucha libre, primero por las pocas funciones que se están realizando, las cuales principalmente han sido a puerta cerrada, aunque sí apareció en la polémica Arena Margarita en julio, la cual hizo funciones con público.

Su último registro antes de la pandemia fue en un evento en Guadalajara en el me de marzo. También cabe resaltar que el Cibernético no aparece en el CMLL desde septiembre de 2019, por lo que sus apariciones no parecen estar contempladas para las funciones antes del 87 Aniversario.