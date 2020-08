Daniel Cormier: "No pude ver el resto de la pelea"

El ex campeón de dos divisiones Daniel Cormier fue trasladado a un hospital del área después de su derrota en la trilogía ante Stipe Miocic en UFC 252 , reportando una pérdida total de visión en su ojo izquierdo luego de un golpe accidental de Miocic al final del tercer asalto.

Golpe en el ojo fue el comienzo del fin

"Joder, mírame a los ojos. Ni siquiera podía joder, no podía ver el resto de la pelea. No puedo ver nada con mi ojo izquierdo. Es negro. Es lo que es. No importa". “Le dije al árbitro Marc Goddard que me dio un golpe, pero dijo que fue un puñetazo. Pero luego, después de la pelea, dijo: 'Sí, lo vi en la repetición'. Simplemente no puedo ver con mi ojo izquierdo. Sin embargo, no importa. Es lo que es".

Aunque claramente con el corazón roto, Cormier no perdió el control de sus emociones como sucedió con anteriores derrotas de alto perfil. El peleador de 41 años hizo una evaluación sensata de dónde se equivocó durante cinco asaltos y cómo Miocic lo derrotó por segunda vez.

El trabajo del campeón de cerca tomó a Cormier con la guardia baja y le hizo difícil abrirse paso a medida que avanzaba la pelea.

“Pudo sujetarme y sujetarme contra el costado del octágono durante largos períodos de tiempo, y creo que eso separó esos rounds cercanos. Hizo un buen trabajo al no extenderse demasiado. En el primer round, se extendió demasiado y pude llegar a su pierna, derribo fácil, pero hizo un buen trabajo al no extenderse demasiado y no darme posiciones para ir a buscar la pierna".

Sin embargo, los detalles técnicos se vieron ensombrecidos por la implicación de la derrota de Cormier y las circunstancias que la llevaron. El ex capitán olímpico y estadounidense de la Academia de Kickboxing declaró que el sábado sería su última pelea, ganara o perdiera. Sin embargo, el resultado llevó a una pregunta sobre si se mantendría firme en su decisión.

Cormier había abordado la posibilidad de una segunda derrota ante un competitivo rival del octágono después de un par de derrotas ante el actual campeón de peso semicompleto Jon Jones. Parecía estar cómodo con su camino y citó a otros que se habían quedado por mucho tiempo. Una variedad de oportunidades fuera del octágono facilitó mucho la elección.

Al evaluar su peor escenario, Cormier pareció tomarse las cosas con calma.

“Simplemente apesta. Estar en el lado perdedor de dos grandes peleas y trilogías es una posición muy triste en la que estar, pero lo enfrentaré como lo he hecho en el pasado".

Cormier no dijo explícitamente que estaba retirado, pero indicó que a menos que surgiera un escenario poco probable, no volvería al octágono.