Chris Weidman se siente irrespetado por UFC

Chris Weidman, está feliz de volver a la acción después de recuperarse de una grave lesión en la pierna, pero no está emocionado con su ubicación en la cartelera.

En UFC 292 , Weidman (15-6 MMA, 11-6 UFC) competirá en la pelea preliminar principal contra Brad Tavares (19-8 MMA, 14-8 UFC). El evento se lleva a cabo en el TD Garden en Boston y se transmite por pay-per-view después de las preliminares en ABC/ESPN y las primeras preliminares en ESPN+.

En su última aparición en UFC 261, Weidman sufrió una terrible fractura en la pierna contra Uriah Hall. El ex campeón siempre prometió regresar a la acción y finalmente tiene su oportunidad casi 28 meses después.

Weidman está acostumbrado a competir en las cartas principales, por lo general peleando en lugares importantes. Hasta ahora en su mandato en UFC, ha encabezado siete carteleras y ha estado en cinco peleas co-estelares, además de otras tres ranuras de carteleras principales. Sin embargo, este fin de semana regresa a las preliminares por primera vez desde 2011 en UFC 139, cuando derrotó a Tom Lawlor por sumisión en la primera ronda.

“Es un poco irrespetuoso, para ser honesto. No voy a fingir que no lo es. Como, estar fuera durante dos años, con una lesión rota: me rompí la pierna en las colchonetas en el UFC en un pay-per-view, la primera cartelera desde COVID, la primera arena completamente llena en Jacksonville, (Fla.) . (Yo) puse mi cuerpo en juego, ¿y luego me pusieron en una prueba preliminar?

“Voy a mostrar: Esa es una mala idea. ¿Sabes que? Probablemente funcione mejor para todos al final del día, porque es un poco de motivación. Pero está bien madre e hija, ¿me faltas al respeto de esa manera? ¿Qué, crees que he terminado? ¿Crees que estoy aquí sólo para ver cómo me siento? No. Estoy aquí para hacer una declaración”.

Weidman explicó que el camino para volver a estar en forma para pelear no fue fácil. De hecho, durante su recuperación, quería poder estar allí para su familia más que preocuparse por volver a pelear. Todo está en orden ahora, y Weidman está listo para competir en otra tarjeta de pago por evento, incluso si aterrizara en las preliminares. En última instancia, llegar a este punto fue un gran logro para el ex campeón.

“Para mí estar aquí, estoy más agradecido que nunca porque no sabía si realmente iba a poder regresar. Estoy feliz de estar aquí”.