Chandler aconseja a Poirier sobre el cambio al peso welter

Michael Chandler no cree que el peso welter sea una decisión inteligente para Dustin Poirier. Después de su derrota por nocaut ante Justin Gaethje en UFC 291, el ex campeón interino de peso ligero y contendiente perenne de peso ligero Poirier (29-8 MMA, 21-7 UFC) descartó la idea de subir a 170 libras, algo que ha estado contemplando durante años.

Pero habiendo competido recientemente contra Poirier en una derrota por sumisión en UFC 281, Chandler no cree que Poirier tenga el tamaño para el peso welter.

“Dependiendo de cómo quieras pensar sobre esto, digo tapping. Si soy Dustin Poirier o la gerencia de Dustin Poirier, él no es un gran 155’er. Algunas personas dirían que podría hacer 145.

“Digo un ejemplo, cuando alguien se retiró de la pelea: Tony Ferguson, Nate Diaz, toda esa debacle con (Khamzat) Chimaev, se subió a la báscula, se tomó una foto, estaba en los 170. Tengo unos 190 en este momento. No es un gran peso ligero. No creo que sea inteligente para él subir a 170. Te golpean con un golpe de 170 libras, es mucho más difícil que 155. Dustin, quédate en 155”.

El coanfitrión Daniel Cormier no estuvo de acuerdo con Chandler y se burló de él por probablemente pelear contra Conor McGregor en una pelea de peso welter. Pero Chandler dijo que el ex campeón de peso ligero y pluma de UFC McGregor no es un peso welter natural.

«Estoy peleando con un peleador de 145 libras en 170. Conor McGregor tiene la densidad ósea de un chupasavia de vientre amarillo, la densidad ósea de un albatros. Conor McGregor es un boxeador natural de 145 libras. Entonces, si quiero pelear con él en 170, seré más grande que Conor en 170. Es por eso que pelearé con él en 170”.