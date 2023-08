Chris Jericho y Sammy Guevara vs. FTR por el Campeonato de Parejas AEW

La alianza entre Chris Jericho y Sammy Guevara está tambaleando, pero con el objetivo de fortalecerla, ambos luchadores han decidido perseguir el Campeonato de Parejas AEW.

Tras la derrota de Chris Jericho ante Will Ospreay, donde The Ocho sufrió una derrota, el veterano luchador quedó molesto con Sammy Guevara por no haberle brindado ayuda para ganar.

No obstante, Jericho reconoció su error y ofreció disculpas a su amigo. Aunque estas disculpas fueron aceptadas, ambos terminaron confrontándose por diversas situaciones.

Finalmente, Jericho buscó poner fin a la tensión y le pidió a Sammy Guevara que lo respaldara en la búsqueda del Campeonato de Parejas de FTR, a lo cual Guevara accedió.

Al final se pactó un combate entre ambos equipos para AEW Dynamite de la siguiente semana.