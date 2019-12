Chris Jericho no quiere exponer el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Jon Moxley. Por eso está buscando que se una a The Inner Circle como su aliado. Quien debería ser el nuevo retador al título se encuentra ahora mismo invicto en combates individuales y se merece una oportunidad de coronarse. Una oportunidad que podría tener el el 29 de febrero de 2020, cuando la empresa celebre su primer PPV del próximo año, Revolution. Aunque todavía no se ha anunciado ningún combate.

► Chris Jericho vs Seth Rollins, ¿una lucha posible?

Por otro lado, el canadiense sí quiere tener otro combate: contra Seth Rollins. Está circulando por la red esta imagen publicada por un fan para que cualquiera elija su combate de ensueño con $20 dependiendo del precio de cada luchador:

Muchos fans han hecho su elección y uno de ellos fue respondido por Jericho, que se mostró de acuerdo con su idea.

Lo cierto es que cualquiera de las luchas que se hicieran entre estos nombres sería interesante. Personalmente, dejando fuera todos los enfrentamientos que se han dado entre ellos, querría disfrutar de un Kazuchika Okada vs Daniel Bryan. Las cinco estrellas las pone la casa.

Hablando del Chris Jericho vs Seth Rollins, entre 2013 y 2017 ambos compartieron cuadrilátero en 37 ocasiones. 16 de las cuales fueron en manos a mano, con 15 victorias para el sabueso de la justicia. La mayoría de veces fueron oponentes, pero en unas pocas también estuvieron aliados. El primer combate fue una lucha de tercias el 18 de febrero de 2013 en Raw. El último fue de duplas, con ambos uniendo fuerzas en un evento no televisado el 24 de abril de 2017. Respecto a su enfrentamiento más importante, teniendo en cuenta que nunca tuvieron una verdadera rivalidad, diríamos que fue el que tuvieron en Roadblock: End Of The Line el 18 de diciembre de 2016.