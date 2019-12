Fandango pasó todo un año fuera de acción entre julio de 2018 y julio de 2019 debido a una grave lesión. Pudo volver a los encordados en verano, retomando su alianza con Tyler Breeze en NXT. Los dos se han mantenido bastante relevantes, aunqe sin lograr demasiado éxito. Esto no es lo que se esperaba del bailarín cuando debutó como tal unos años atrás, entrando pronto en rivalidad con Chris Jericho. Pero es lo que tiene ahora, con lo que sigue desarrollando su carrera.

No obstante, ha tenido que detener su aventura una vez más. Como confirmamos el pasado 12 de diciembre, Fandango sufre una nueva lesión. Este fue el momento concreto durante un combate en la marca amarilla:

