Chris Jericho promociona nuevamente su crucero

Durante el 2021 y el 2022, Chris Jericho había estado promocionando su crucero de vacaciones y lucha libre llamado Chris Jericho’s Rock ‘n’ Wrestling Rager at Sea Cruise, que estaba previsto realizarse para marzo de este año; sin embargo, debido a un repunte en los casos de COVID-19, esto tuvo que ser pospuesto para el 2023, específicamente del 2 al 6 de febrero, y los boletos ya se están agotando. El crucero partirá desde Miami y tendrá como puerto de llegada la isla Great Stirrup Cay, en Bahamas.

El ex campeón mundial ROH está listo para una nueva edición de su crucero y recurrió a su cuenta de Twitter el jueves para lanzar un anuncio sobre una de las luchas que se llevarán a cabo allí. El primer Campeón Mundial AEW participará en una lucha por equipos, junto a Danhausen, para hacerle frente a los hermanos Austin y Colten Gunn.

ATTENTION ALL CRUISERS…here’s your main event of the @jericho_cruise! #TheWizard & the very nice, very evil @DanhausenAD join forces to takeon #TheGunns @theaustingunn @coltengunn! Book your cabin for the #FourLeafClover NOW at https://t.co/5ZoFzjD6Nr #JerichoHausen pic.twitter.com/cJhtkP0c2D

— Chris Jericho (@IAmJericho) December 15, 2022