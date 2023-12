Timothy Thatcher fue el rival (y víctima) de Chris Hero en la vuelta de este a los encordados en el evento West Coast Pro Whiplash tres años después de su último combate.

No fue fue su despedida, de hecho, mañana 3 de diciembre se unirá a KENTA contra Titus Alexander y Kevin Blackwood en el evento Monster de la misma promoción.

MATCH ANNOUNCEMENT!!!

LOS ANGELES!!!!!

CHRIS HERO X KENTA VS TITUS ALEXANDER X KEVIN BLACKWOOD!!!

Sunday, December 3rd

The Don Quixote

Los Angeles, CA

TICKETS ON SALE NOW!https://t.co/L03gBjIRkh pic.twitter.com/ZwWQBewTMW

— West Coast Pro (@WCProOfficial) November 18, 2023