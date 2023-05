Chris Brookes Produce: «Baka Gaijin+Friends Vol.4»

Por cuarto mes, Chris Brookes produjo su evento «Baka Gaijin+Friends Vol.4» que contó con la participación de invitados especiales.

► «Baka Gaijin+Friends Vol.4»

La parte del espectáculo que no era de lucha libre fue un concurso de talentos entre Munenori Sawa y Antonio Honda. Sawa dibujó frutas mientras Honda cantaba una canción. Los fanáticos no pudieron decidir sobre un ganador, por lo que el concurso terminó en empate.

El combate de apertura contó con Chie Koishikawa, MAO vestido como Chie Koishikawa, Baliyan Akki vestido como Chie Koishikawa y Sayaka vestida como Chie Koishikawa. Esto ocasionó una serie de confusiones que hicieron que la lucha resultara muy divertida.

El oponente de Death Worm este mes fue Masashi Takeda, quien atacó a Worm con sillas y luego sacó su gran par de tijeras. Justo cuando estaba a punto de usarlas, Takayuki Ueki interrumpió el combate y le dijo a Takeda que no debería pelear con Death Worm. Ueki intentó convocar al espíritu de Death Worm para que hablara en su nombre. Tomó algunos intentos, pero Ueki entendió el mensaje, a pesar de que de alguna manera sonaba como Antonio Honda. Takeda y Worm se abrazaron hasta que Worm convirtió el abrazo en un Backslide Pin para una caída cercana. Worm y Ueki se unieron para apuñalar a Takeda en la cabeza con palillos para brochetas. Pero Takeda rodó fuera del camino del Worm’s Body Press, atacó a Ueki y presionó las tijeras en la boca de Worm hasta que Worm se rindió.

Drew Parker se asoció con Rina Yamashita para enfrentarse a CDK en el evento principal que no fue un death match, pero contó con cajas de plástico rotas e incluso petardos. Masahiro Takanashi hizo estallar el petardo sobre una caja de plástico solo para ver que Chris Brookes era aplastado en lugar de Parker. Sin embargo, Takanashi usó sus rodillas para bloquear la Swanton Bomb de Parker desde un taburete. Luego, CDK reunió a sus oponentes y los ató en The Hair Of The Dog y someter a Parker. Después del combate, Parker pidió a Yamashita una lucha individual

Los resultados completos son:

Chris Brookes Produce «BAKA GAIJIN + FRIENDS Vol.4», 18.04.2023

Tokyo ARENA Shimokitazawa

1. Special Tag Match: Baliyan Akki y Sayaka vencieron a MAO y Chie Koishikawa (14:22) con un labyrinth de Akki sobre Koishikawa.

2. Special Singles Match: Masashi Takeda derrotó a Deathworm (9:26) por Suffocation con un Big Scissors.

3. Special Tag Match: Masahiro Takanashi y Chris Brookes vencieron a Rina Yamashita y Drew Parker (24:31) cuando Takanashi colocó espaldas planas a Parker tras la HOD