“New Blood 8” será el nuevo evento de Stardom, donde los talentos jóvenes de la empresa se enfrentan en choques inéditos.

► “New Blood 8”

Entre los combates agregados, Suzu Suzuki hará su primera aparición para Stardom desde que dejó Prominence, ya que formará equipo con Mei Seira contra el dúo de Mai Sakurai y Chanyota.

La espectacular Tomoka Inaba de JTO se unen a su hermana Azusa Inaba para enfrentarse al dúo de hermanas de Hanan y Hina.

También habrá dos luchas de campeonato; en la primera de ellas Ami Sohrei defenderá el Campeonato Future of Stardom contra Rina. Esta será la cuarta vez que Sohrei expone su cinturón.

En el segundo choque de campeonato, Starlight Kid y KARMA se jugarán el Campeonato de Parejas NEW BLOOD por primera vez contra Lady C y HANAKO.

La gran sorpresa fue el anuncio de la batalla estelar, donde la flamante poseedora del Campeonato World of Stardom, Tam Nakano, se enfrentará en choque especial contra Tam Nakano (?). La segunda no es otra que la ex luchadora de Ice Ribbon, Nao Ishikawa, quien anunció su salida de la promoción a principios de este año. Por su gran parecido, Ishikawa se hizo pasar por Nakano, incluso imitando sus movimientos hasta la rutina de baile de Cosmic Angels, que ella no conocía.

El cartel completo queda así:

Stardom «NEW BLOOD 8», 12.05.2023

Shinagawa Intercity Hall

1. Waka Tsukiyama vs. Aya Sakura

2. Hanan y Hina vs. Tomoka Inaba y Azusa Inaba

3. Mai Sakurai y Chanyota vs. Suzu Suzuki y Mei Seira

4. Passion Infusion Match: Nanae Takahashi vs. Ruaka

5. Miyu Amasaki Supernova 5 Match Series 4th: Miyu Amasaki vs. Momo Watanabe

6. Future of Stardom Title: Ami Sohrei (c) vs. vs. Rina

7. NEW BLOOD Tag Team Title: Starlight Kid & KARMA (c) vs. Lady C & HANAKO

8. Tam Nakano vs. Tam Nakano (Nao Ishikawa)