Se anuncia cartel «Pinx!» Homenaje a Hana Kimura

Kyoko Kimura reveló el cartel para «Pinx!», evento con el conmemorará el tercer aniversario luctuoso de su hija, Hana Kimura.

► Cartel «Pinx!»

Si bien se dieron a conocer los combates, el orden definitivo se conocerá hasta el momento de su realización.

La función tendrá lugar el 23 de mayo en el Tokyo Korakuen Hall con la participación de luchadores de diversas empresas y de la escena independiente japonesa, que tuvieron una relación de amistad con Hana Kimura y en esta ocasión celebran su vida e influencia.

Los combates son:

– Battle Royal: (Participantes – orden de entrada por determinar) Banana Senga, Tsutomu Oosugi, Fuminori Abe, Mensore Oyaji, Super Delfin, Hanako Nakamori, Chihiro Hashimoto y múltiples participantes misteriosos

– Lucha individual especial: Saori Anou vs. Miyuki Takase

– Lucha de parejas: Mika Iwata y Mio Momono vs. Aja Kongy X

– ASUKA, Natsupoi y Syuri vs. Kaori Yoneyama, Rina y Konami

– Masao Hanabatake y Shotaro Ashino vs. Ryo Mizunami y Sonoko Kato vs. Yuko Miyamoto y Ram Kaicho vs. Koji Kanemoto y X

– Lucha individual especial: Kyusei Hana Kimura (Sakura Hirota) vs. X

En el curso de la función, se permitirá a los asistentes el apoyo vocal. No se lanzarán serpentinas excepto después del evento principal. Kyoko Kimura solicitó que los fanáticos lancen serpentinas en rosa brillante, amarillo y verde primavera, que eran los colores característicos de Hana.