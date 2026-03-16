Chelsea Green y Lyra Valkyria Campeonato Reina de Reinas AAA

El panorama del Campeonato Reina de Reinas AAA comienza a calentarse tras lo ocurrido en Rey de Reyes, donde nuevas figuras internacionales han entrado en la órbita del título que actualmente posee Lady Flammer.

La primera en levantar la mano fue Chelsea Green, quien ha expresado públicamente su interés en retar a la campeona mexicana. La luchadora canadiense vería en Flammer una oportunidad para conquistar oro fuera de WWE y consolidarse en el escenario internacional.

El momento elegido no es casual, pues Flammer acaba de romper el récord histórico del reinado más largo como Reina de Reinas, superando los 946 días con el campeonato.

Noted @luchalibreaaa 🫡 Does your North American savior need to come take care of this? https://t.co/v3FcFjdVit — CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) March 15, 2026

► Lyra Valkyria también aparece como posible retadora

Tras la derrota, Bayley no tardó en reaccionar y señaló a Lyra Valkyria como una posible contendiente al título.

La ex campeona de WWE afirmó que Valkyria sería la rival ideal para enfrentar a Flammer, destacando su estilo técnico y agresivo como una combinación capaz de poner fin al largo dominio de la campeona.

Por ahora, AAA no ha confirmado oficialmente la próxima defensa del Campeonato Reina de Reinas. Sin embargo, con nombres como Chelsea Green y Lyra Valkyria entrando en la conversación, el panorama del título comienza a tomar una dimensión internacional.

► Lady Flammer retuvo ante Bayley en Rey de Reyes

En el evento celebrado el 14 de marzo, Lady Flammer defendió exitosamente su título ante Bayley, quien respondió al reto abierto de la campeona.

La lucha fue intensa, pero el resultado terminó favoreciendo a la monarca tras la intervención de Las Toxicitas, conformadas por Lady Maravilla y La Hiedra.

La interferencia permitió que Flammer mantuviera el control del combate y lograra la victoria, extendiendo así su histórico reinado con el campeonato femenino más importante de AAA.