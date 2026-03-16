Andrade supera a Bandido en AEW Revolution

Andrade El Ídolo y Bandido protagonizaron un intenso enfrentamiento en AEW Revolution, resultado de una rivalidad que comenzó semanas atrás cuando el luchador enmascarado solicitó esta lucha.

Andrade había estado muy cerca de obtener una oportunidad por el Campeonato Mundial de AEW, pero tras quedarse a las puertas de ese combate final, enfocó su atención en Bandido, lo que llevó a este esperado mano a mano.

El combate comenzó con ambos intercambiando golpes hasta llegar a las cuerdas. En medio de las provocaciones, Andrade se burló de su rival mientras posaba, lo que llevó a Bandido a responder quitándose los pantalones para complacer al público. Sin embargo, la distracción permitió que El Ídolo lo atacara.

Andrade tomó el control inicial al lanzar a Bandido fuera del ring y posteriormente aplicarle una potente powerbomb. Incluso se tomó el tiempo para interactuar con los aficionados y tomarse selfies en ringside mientras el público abucheaba a Don Callis.

Bandido logró recuperarse tras revertir un intento de suplex en un cutter, lo que cambió momentáneamente el ritmo del combate. Más adelante, el enmascarado sorprendió con un suplex alemán que envió a Andrade contra la esquina.

El combate continuó con ambos intercambiando maniobras de alto impacto, incluyendo un shooting star press de Bandido que estuvo cerca de darle la victoria. Andrade, por su parte, respondió con varios suplex y un espectacular moonsault desde la tercera cuerda.

En los minutos finales, Bandido intentó conectar su característico 21 Plex en repetidas ocasiones, pero Andrade logró escapar y responder con potentes codazos.

► Momento clave

Con ambos luchadores exhaustos, Andrade llevó a Bandido a la esquina para preparar su movimiento final y con un The DM desde la segunda cuerda terminó dejando fuera de acción a su rival para llevarse el combate.

►¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria Andrade sigue sumando triunfos y podría buscar nuevamente una oportunidad titual; sin embargo, Bandido podría buscar una revancha contra el Ídolo.