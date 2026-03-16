AEW Revolution: Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a The Dogs

Esta noche, en la lucha semi estelar del PPV AEW Revolution 2026, vimos una lucha de tríos estilo tornado, es decir, todos los participantes podían estar al tiempo en el ring.

► Momentos clave

Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong, quien regresó la semana pasada a AEW y aunque parecía que se iba a unir a los villanos de David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd, los atacó y sacó a Allin y Cassidy de una paliza.

El final de la lucha llegó cuando Cassidy fue totalmente dominado hasta que puso sus manos en los bolsillos… Strong luego sacó a todos sus rivales del ring.

Cassidy fue arrojado por Strong sobre The Dogs y Cassidy atacó con patadas voladoras a Finlay y luego, conectó un DDT a Kidd, pero Connors intervino y salvó la derrota.

Más adelante, David Finlay recibió tremendo Coffin Drop de Darby Allin, quien luego pudo amarrar a Kidd a la rampa de entrada y evitó que regresara al encordado de esta loca manera.

Orange Cassidy conectó a Clark Connors con su Orange Punch, Roderick Strong lo atacó con su End of Heartache y Cassidy, luego de manera hasta graciosa, fue lanzado sobre Connors por parte de Strong para solamente tener que cubrirlo.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, el trío de héroes celebró y Kidd le dijo a Allin, aún amarrado a la rampa de entrada, que iba a matarlo.