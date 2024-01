Chelsea Green recuerda su etapa fallida en WWE NXT

Desde su regreso a la WWE, Chelsea Green ha brillado con luz propia con su nuevo personaje. Ha tenido apariciones regulares en la programación de Monday Night Raw y recientemente perdió el Campeonato Femenil de Parejas WWE cuando hizo equipo con Piper Niven. A pesar de que ha estado trabajando en una división un tanto relegada, Green ha tratado de sacarle el máximo provecho en cada aparición, lo cual no pudo suceder en su etapa anterior en NXT, donde era dirigida por Robert Stone, sin trascender mayormente.

► Chelsea Green vivió un tiempo muy difícil en NXT

La estrella de Monday Night Raw, quien acabó de perder el Campeonato Femenil de Parejas, habló en Spencer Love sobre su primera etapa en WWE NXT y por qué no tuvo éxito, comparándolo con su reciente aparición en la marca a principios de este año, cuando defendió su título junto a Piper Niven. Específicamente mencionó que las lesiones y los cambios existentes entre NXT y el elenco principal fueron los principales factores para los cuales su personaje no terminó de funcionar en la marca de desarrollo.

«Bueno, hubo muchos sentimientos diferentes al respecto, muchas emociones encontradas. Mi tiempo en ‘NXT’ fue muy difícil. Estuve allí y luego me rompí el brazo, y luego estaba en el elenco principal y luego me llamaron de nuevo para ‘NXT’ y luego tuve un combate de Takeover que no tenía público. Así que fue una experiencia realmente única para mí»

«Y finalmente, esta vez cuando pude regresar fue casi la experiencia que había deseado tener entonces. Sentí que me mostraron mucho respeto y todos fueron muy, muy dulces y el partido fue increíble. NXT simplemente tiene un público y una energía completamente diferentes a los de SmackDown o Raw, de una manera realmente positiva. Cada show tiene un público y una energía diferentes, pero NXT tiene algo completamente diferente y especial«.

Green regresó a la marca de desarrollo cuando fue campeona en parejas femenina de la WWE junto a Piper Niven, tiempo durante el cual defendieron con éxito sus títulos contra Thea Hail y Jacy Jayne de Chase U en octubre. En el episodio de RAW del 11 de diciembre perderían los títulos frente a Kayden Carter y Katana Chance.