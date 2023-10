Chelsea Green habló sobre la recuperación de Sonya Deville

En agosto pasado, se confirmó la terrible lesión de Sonya Deville y se anunció que los títulos que ostentaban ella y Chelsea Green quedarían vacantes, aunque eventualmente no fue así, debido a que Piper Niven terminó reemplazándola. Deville se lastimó el ligamento cruzado anterior y su tiempo de recuperación será prolongado tras someterse a una cirugía.

► Chelsea Green y Sonya Deville aún mantienen contacto

Afortunadamente, desde su cirugía, la recuperación de Sonya Deville ha avanzado mucho y ya puede caminar su ayuda. Recientemente, su compañera Chelsea Green dio una actualización sobre su estado en la reciente edición del podcast Wilde On. Green reveló que Deville se está recuperando muy bien.

“Estaba más preocupado por ella cuando se lesionó, en el sentido de que ella simplemente había trabajado muy duro para llegar allí. He pasado por esto un millón de veces. Como lo dijiste tú cuando empezamos, me despidieron y me volvieron a contratar un millón de veces, me rompí huesos. Estoy bien. Sé que se me ocurre algo y si no quieren usarlo, harán lo que quieran. No puedes cambiar eso. Pero solo estaba preocupado por ella y su salud mental, como pasar de estar de gira durante los últimos siete u ocho años a tener su primera lesión y quedar fuera después de ganar el campeonato, su primer título. Pero en realidad, resulta que ella está prosperando y le está yendo increíble y se está curando muy bien y hablamos todo el tiempo y yo estaba muy, muy agradecida de tener una segunda oportunidad”.