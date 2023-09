Chelsea Green está reinando como Campeona de Parejas WWE, pero con Piper Niven y no con Sonya Deville, pues esta se lesionó al poco de coronarse. Fue una verdadera lástima -lastimarse siempre lo es- pues esta acababa de ganar su primer título como Superstar.

Se desconoce cuando la que fuera Gerente General de la división femenil va a volver a la acción luchística. La última actualización, que recibimos a comienzos de mes, decía: “Mucho mejor cada día. Ahora puedo caminar sin muletas solo con el aparato ortopédico desbloqueado”.

► Chelsea Green extraña a Sonya Deville

«Tuvimos una historia juntas, comenzando desde ‘Tough Enough’, y la he apoyado a lo largo del camino. He estado viendo cómo ella hace todas estas cosas increíbles, pero no ha podido ganar un campeonato. Así que para que finalmente gane su primer campeonato en ocho años, y para que yo vuelva después de todos estos años de trabajo en la escena independiente y en otras empresas, y pueda lograr esto, ganar esto junto a ella, fue un momento tan completo, y luego que eso suceda, es como, ‘Dios, ¿por qué?’.

«Pero por otro lado, lo que está destinado a ser, será, y estoy contando los meses hasta que Sonya pueda regresar y mostrar al mundo lo fuerte que es. La hemos visto ser fuerte en muchas áreas diferentes de la lucha libre y fuera de ella. La hemos visto pasar por mucho. Nunca la hemos visto enfrentar una lesión y regresar. Realmente creo que va a regresar aún mejor. No le digas a Piper que dije nada de esto porque Piper y yo, nos gusta pretender que ese lado de mí no existe».

Es una buena noticia que WWE haya mantenido el título en Chelsea Green con una nueva compañera, así que veremos qué reinado tiene con Piper Niven y si todavía es campeona cuando Sonya Deville vuelva. Mientras, le deseamos lo mejor en su recuperación.