Como vemos en la imagen de arriba, siendo la Campeona de Parejas WWE, Chelsea Green podría ponerse cómoda y esperar a que le lleguen los desafíos, sin embrago, sus planes con otros. Ahora que ha encontrado en Piper Niven a una nueva compañera de equipo tras la lesión de Sonya Devile y que la empresa no va a despojarla del título,The Hot Mess es ambiciosa y quiere exponerlo en Raw, SmackDown y NXT. Así lo señala en Bleav in Pro Wrestling.

«Aquí está la situación. Ahora vamos a poner las cosas en marcha. Tuvimos un pequeño parón momentáneo, y Piper está de vuelta. Creo que estos títulos podrían recorrer todas las marcas. Lo dijimos desde el principio, pero no lo hemos visto aún. Así que creo que ese es el próximo paso para estos campeonatos en parejas. Vamos a NXT. ¿Contra qué equipo queremos defender estos títulos en NXT? Vamos a SmackDown. ¿Qué equipo hay allí que podamos vencer?

«Hemos visto una y otra vez cómo enfrentamos a Katana y Kayden. Mira, han tenido su momento. Avancemos hacia las chicas con estilo mágico, avancemos hacia la chica de pelo morado e Indi. Avancemos hacia las chicas de NXT. Hay un equipo al que tengo el ojo puesto y Twitter no deja de mencionarlo. Hagamos una gira mundial con estos campeonatos en parejas. Eso es lo que se merecen. Deben dar la vuelta al mundo. Deben estar en eventos de pago por visión. Deben ser defendidos».

La mala noticia para ella es que la WWE nunca ha estado demasiado interesada en este campeonato, incluso podríamos tomar así que simplemente decidieran continuar con estas dos luchadoras, que no tienen nada en común, como campeonas, sin buscar otra idea y una pareja más fuerte. De todas maneras, Chelsea Green parece tener la intención de que esto cambie, así que todo dependerá del éxito que tenga o no.

"If we are such good friends, what country am I from?" – Piper Niven

"… Florida?" – Chelsea Green #WWERaw pic.twitter.com/yIgzfJGZf6

— WWE on FOX (@WWEonFOX) September 19, 2023