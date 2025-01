Chelsea Green describe su relación con Michin

La nueva Campeona de los Estados Unidos, Chelsea Green, logró hacer historia en el pasado mes de diciembre en Saturday Night’s Main Event cuando derrotó a Michin para ganar el mencionado título, y en el reciente WWE SmackDown volvió a derrotarla en su primera defensa titular.

► Chelsea Green y Michin, rivales en el ring y amigas fuera del mismo



A pesar de toda la animosidad entre Chelsea Green y Michin en el ring, misma que también incluyó un combate de basureros, fuera del cuadrilátero ambas mantienen una amistad muy fuerte. Fue una amistad que se mencionó cuando Green apareció en The Wrestling Classic, quien describió la profunda conexión que comparte con Michin, una que se remonta a cuando la Campeona de los Estados Unidos irrumpió por primera vez en el negocio de la lucha libre.

«Ella fue mi primer combate televisivo. En TNA, me trajeron para una prueba. Dijeron ‘Vas a estar en el…’ Creo que era el PPV Knockouts Knockdown. ‘Vas a tener un combate con Michin, Mia Yim o Jade… Y vas a tener cuatro y cuatro. Y aquí es donde está la cámara dura’. Y yo estaba como ‘¿Qué es la cámara dura y qué significa cuatro y cuatro?’

«Eran todas estas cosas que no sabía. Y te digo, ella me tomó de la mano, durante esa experiencia. Y desde entonces, hemos tenido muy buena química. Y no siempre tienes eso con la gente. Todos somos luchadores diferentes, todos somos… todos tenemos nuestras propias formas de movernos en el ring. Pero ella y yo tenemos esta extraña, tácita, telepatía en el ring. Y la tenemos… quiero decir, la tuvimos la semana pasada cuando luchó con Piper. Siempre la tenemos. ¡Es realmente extraño!»

Seguramente esa conexión entre Chelsea Green y Michin ha provocado que ambas hayan mantenido una rivalidad por meses, y el hecho de haber logrado el título frente a ella, ha representado para Green un momento muy especial.