Por si hacía falta corroborarlo, WWE y TNA mantienen una alianza, algo que empezó a evidenciarse cuando Jordynne Grace apareció sin previo aviso en el Royal Rumble femenil del pasado año. A posteriori, otros talentos hicieron lo propio sobre el producto de TKO, concretamente sobre NXT, sin olvidar las implicaciones de «Superestrellas» del gigante estadounidense sobre la «Impact Zone».

Pero ayer, las promotoras quisieron formalizarlo de cara al futuro, vía comunicado.

Y nada casual, poco antes de la celebración de Genesis, la siguiente gran cita de la empresa de Anthem Sports & Entertainment. Donde parece, según este vídeo promocional, tendrán cabida nombres de NXT. Nótese cómo TNA etiqueta en la publicación a la marca dorada de WWE.

#TNAGenesis. @WWENXT. This Sunday.



