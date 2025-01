En el tercer episodio de ROH en 2025, Shane Taylor Promotions volvieron a ocupar el estelar, esta vez haciendo equipo con LEEJ (Lee Johnson y EJ Nduka) para ir contra The Dark Order, Serpentico y Boulder.

Y también repitió Red Velvet en reto abierto por su Campeonato Mundial de Televisión ROH. The Beast Mortos regresó al producto, y Katsuyori Shibata y The Outrunners vieron acción. Además, ROH dio novedades sobre el «world tour» de Athena.

MAIN EVENT TIME! Huge 8-Man Tag Team action@shane216taylor, Pure Champ @theleemoriarty, @BigShottyLee & @EjTheJudge

vs@bear_boulder, @KingSerpentico, @EvilUno & @YTAlexReynolds



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/nDsumflL5t