Chelsea Green apunta al Campeonato Femenil NXT

Chelsea Green ha tenido apariciones regulares desde que fuera ascendida al elenco principal; sin embargo, en las últimas semanas había sido presa de varias palizas propinadas por Jade Cargill. No obstante, de manera sorpresiva la vimos en el último episodio de WWE NXT, cuando al final del especial de Spring Breakin’, la Gerente General de la marca, Ava, le dio la noticia a la Campeona NXT, Roxanne Pérez, que defendería su título la próxima semana contra Green.

► Chelsea Green se reencuentra con Mr. Stone

Tras los eventos del reciente WWE NXT, en una entrevista exclusiva publicada en la cuenta oficial de X de WWE, Chelsea Green parecía emocionada por el anuncio de Ava, afirmando que el Campeonato Femenil NXT sería el único motivo de su aparición en la marca dorada, buscando destronar a Roxanne Pérez la próxima semana.

“Estoy segura de que sabes que soy un producto de moda en este momento, atraída en todas direcciones. Quiero decir, RAW me quiere, Peehead Pearce me quiere, Nicholas the Nasty me quiere en SmackDown, NXT me quiere, quiero decir, no puedo en todas partes a la vez, así que tengo ganas de ir a SmackDown en el draft, pero eso no significa que Chelsea Green, futura miembro del Salón de la Fama, dos veces campeona en parejas WWE, no puede hacer una aparición… quiero decir, sería injusto no hacerlo… y ya que estoy aquí haciendo dicha aparición, creo que sí. Voy a seguir adelante y tomar el campeonato de Roxy y ponerlo en mi joyero”.

Tras aquellas palabras, Chelsea Green fue recibida por su ex amigo y manager, Mr. Stone, y ambos estuvieron felices de reunirse, con Stone indicando que ambos deberían ponerse al día indicando una posible reforma de su sociedad, con Green teniendo una gran oportunidad la próxima semana en NXT.