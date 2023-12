El mundo luchístico nunca ha dejado de recordar a Eddie Guerrero. Hoy, las imitaciones siguen siendo habituales, no solo por parte de Rey Mysterio. Ya quedamos en que a Chavo Guerrero no le parecen mal los tributos de The Great Mask of All Time y aclaramos que aquel ataque verbal que le propinó fue solo una broma. Ahora, ¿y las demás qué le parecen al veterano de las cuedas que en la actualidad está completamente inmerso en Hollywood? De ello habla en Insight with Chris Van Vliet.

► Las imitaciones de Eddie Guerrero

«[Me molesta] cuando las hijas de Eddie no están cosechando los beneficios, sí. Para mí, siempre estoy mirando. Y si alguien debería estar ganando dinero con Eddie Guerrero, deberían ser las hijas de Eddie. [Están ganando dinero con la mercancía]. No sé si eso es correcto. No sé si eso es correcto. Al menos hablar con ellas al respecto. No soy ellas. No tengo la última palabra, pero eso es algo que definitivamente desearía que pasara. Ese es su papá, no deberían tener que preocuparse por eso. Eso debería estar en su testamento. Su persona. Su nombre y su imagen deberían pertenecerles.

«Al igual que con Elvis Presley, primero fue para Priscilla, pero su nieta que estuvo en eso, ¿cuándo hizo el programa de televisión, Riley? Ahora es dueña de Graceland. Tuvo una pelea con Priscilla por un tiempo, según entiendo. Pero ella es la dueña. Es de las hijas, ya sabes, y luego después de que su mamá murió. Después de que Lisa Marie murió, le fue a ella. Pero Lisa Marie tenía esa propiedad de Graceland.

«Así que simplemente, las hijas de Eddie no tienen eso y realmente eso me molesta un poco. Quiero decir, cualquiera, ¿verdad? Debería ir para las hijas, seguro. Así que tal vez eso sea algo que con suerte podamos cambiar en el futuro. Realmente desearía eso por ellas, no por mí. No lo necesito. Tengo mi propia cosa. Sí, déjenlas ganar dinero con su padre.»