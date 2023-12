Así luce Batista en la esperadísima ‘Dune: Parte 2’

‘Dune’ es una de las películas más grandes de la carrera en Hollywood del exluchador de WWE Batista. The Animal hablaba así de ella: “Dejé una carrera en la lucha libre profesional para arriesgarme porque me enamoré de la actuación. Me tomó una eternidad conseguir un trabajo. Y cuando alguien como Denis me llama y me dice ‘realmente quiero que interpretes este papel’, eso valida el sacrificio y la oportunidad que asumí yo mismo«.

Embed from Getty Images

► Batista en ‘Dune: Parte 2’

Y, a meses de su estreno, su secuela también lo será. No se verá en cines hasta el 15 de marzo pero acaba de salir a la luz un nuevo tráiler, en el que vemos a Batista nuevamente en el papel de Glossu Rabban, sobrino del Baron Harkonnen. Se desconoce si tendrá mayor relevancia que en la primera película pero sin duda todos nos quedamos con ganas de ver mucho más de él entonces.

‘Dune: Parte 2’ es una de las 7 producciones que Batista tiene en diferentes situaciones en estos momentos. Otra son:

‘In the Lost Lands’ : Una hechicera viaja a las Tierras Perdidas en busca de un poder mágico que le permita a una persona transformarse en un hombre lobo.

: Una hechicera viaja a las Tierras Perdidas en busca de un poder mágico que le permita a una persona transformarse en un hombre lobo. ‘The Killer’s Game’ : Un asesino cansado del mundo encuentra una nueva razón para vivir después de que su novia descubre que está embarazada. Juntos, corren por toda Europa, tratando de dejar atrás a sus posibles asesinos.

: Un asesino cansado del mundo encuentra una nueva razón para vivir después de que su novia descubre que está embarazada. Juntos, corren por toda Europa, tratando de dejar atrás a sus posibles asesinos. ‘My Spy: The Eternal City’ : Sigue a una Sophie adolescente mientras convence a JJ para que acompañe su viaje escolar, donde ambos terminan como peones en un complot terrorista internacional que tiene como objetivo al jefe de la CIA, David Kim, y su hijo, Collin, que es el mejor amigo de Sophie.

: Sigue a una Sophie adolescente mientras convence a JJ para que acompañe su viaje escolar, donde ambos terminan como peones en un complot terrorista internacional que tiene como objetivo al jefe de la CIA, David Kim, y su hijo, Collin, que es el mejor amigo de Sophie. ‘Army of the Dead: Lost Vegas’ : Los esfuerzos de Scott Ward y su equipo de rescate por proteger a todos sus seres queridos durante las primeras fases del misterioso brote zombi en Las Vegas.

: Los esfuerzos de Scott Ward y su equipo de rescate por proteger a todos sus seres queridos durante las primeras fases del misterioso brote zombi en Las Vegas. ‘Universe’s Most Wanted’ : Ambientada en un pequeño pueblo cuyos residentes se encuentran bajo ataque después de que una nave espacial que transporta a los criminales más buscados y peligrosos del universo se estrella en su patio trasero.

: Ambientada en un pequeño pueblo cuyos residentes se encuentran bajo ataque después de que una nave espacial que transporta a los criminales más buscados y peligrosos del universo se estrella en su patio trasero. ‘Groove Tails’: Ratones compiten en un concurso de baile callejero.

Embed from Getty Images