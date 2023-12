Charlotte Flair se habría lesionado durante combate con Asuka

Durante el reciente Friday Night SmackDown, Charlotte Flair se enfrentó a Asuka en una lucha individual, y fue una batalla cuesta arriba para La Reina con Damage CTRL presente en el ring. Al final, Charlotte Flair perdió ante la Emperatriz del Mañana, gracias a la ayuda decisiva de Bayley.

La reciente derrota ante Asuka solo es el menor de los males para Charlotte Flair, quien necesitó de ayuda para abandonar el ring después de su combate. Sean Ross Sapp, de Fightful, mencionó que La Reina no podía reincorporarse por su propia cuenta, y esta versión fue corroborada en redes sociales, quienes publicaron fotografías del incidente.

Wrestling News publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se vio cómo Charlotte Flair se habría lesionado, lo cual ocurrió durante un forcejeo entre ella y Asuka en la cuerda superior, y en el que La Reina no cayó de buena manera. Aún así, el combate culminó cuando Charlotte Flair intentó aplicar su Figura 8, pero gracias a la distracción provocada por Bayley, la maniobra no prosperó y Asuka encontró una apertura para llevarse la victoria con una rápida cuenta de tres.

This is how Charlotte Flair got injured. pic.twitter.com/kPlxRIPeeZ

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) December 9, 2023