«Ava Raine es increíble», alaba Shawn Michaels

Ava Raine ha estado trabajando como asistente de Shawn Michaels en NXT desde el fin de la facción Schism y su jefe no podría esatr más encantado con ella. Así lo dejó ver The Heartbreak Kid durante la conferencia de medios previa a Deadline 2023. Ella fue la que hizo oficial el mano a mano en jaula de acero entre Roxanne Pérez y Kiana James en el episodio de la maca amarilla de esta semana.

With @kianajames_wwe and @roxanne_wwe's rivalry at an all-time high, @avawwe_ lets the two Superstars know they will settle their differences inside a Steel Cage at #NXTDeadline.

