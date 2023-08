Durante el especial NXT Heatwave 2023 de la pasada noche, la Campeona NXT, Tiffany Stratton, llegó al ring para hablar sobre sus defensas titulares y se proclamó a sí misma como «la campeona perfecta», y prometió ser mejor campeona que Asuka, Becky Lynch y Charlotte Flair. No fue esta su primera mención a The Queen pues en el pasado la ha señalado como su inspiración, así como también adelantó que tendría una gran química en el encordado con ella. Ahora solo queda que sea ascendida al main roster de WWE.

► Charlotte Flair y Tiffany Stratton

Charlotte todavía no ha contestado a esas palabras –sí lo hizo Becky Lynch: «No he sido Campeona Femenil NXT… Aún»– pero durante una reciente entrevista en The Michael Kay Show estuvo hablando sobre la Campeona NXT y revelando cómo fue su primera interacción con ella. Ya entonces la luchadora en desarrollo le dijo cuán importante es para ella. Flair también comparte su opinión sobre Stratton, quien, realmente, siempre ha sido vista como una posible nueva versión suya, aunque eso ahora mismo suena demasiado atrevido.

«Hay una futura estrella, quiero decir que ya es una estrella, se llama Tiffany Stratton. Me dice: ‘Gracias a ti quise ser luchadora’, y yo le digo: ‘Espera, no soy tan vieja, Tiffany, por favor, no digas eso en las entrevistas’ [risas]. Pero es así de joven. Me sorprende darme cuenta de eso.

«Me ha costado mucho disfrutar del viaje y ahora estoy aprendiendo a hacerlo, he estado [constantemente en] marcha. No pienso en ello todo el tiempo, pero un día me encontré con Tiffany en privado y estuvimos hablando y me quedé alucinada por el impacto que dejé en ella y me sentí muy especial«.