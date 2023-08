Becky Lynch: «No he sido Campeona NXT… Todavía»

Durante el especial NXT Heatwave 2023 de la pasada noche, la Campeona NXT, Tiffany Stratton, llegó al ring para hablar sobre sus defensas titulares y se proclamó a sí misma como «la campeona perfecta», y prometió ser mejor campeona que Asuka, Becky Lynch y Charlotte Flair.

Quizá fue un error o se estaba refiriendo también a los títulos del main roster pero en realidad The Man nunca tuvo el cinturón de la marca amarilla durante su etapa en desarrollo (2013–2015). Tuvo algunas oportunidades -en TakeOver: Rival se enfrentó a The Queen, Bayley y Mercedes Moné, siendo esta última la ganadora- pero en aquel entonces, y durante sus primeros años tras el ascenso, nadie esperaba que la nativa de Irlanda fue quien es actualmente.

► Becky Lynch avisa a Tiffany Stratton

Dicho esto, ¿y si Big Time Becks quisiera perseguir ese objetivo? Es más, ¿podríamos tomar como un aviso de eso mismo la respuesta que le dedicó a la actual monarca?: «No he sido Campeona Femenil NXT… Aún».

Ahora que Becky ha conseguido todo en los grandes escenarios, incluido el ser al mismo tiempo Campeona Raw y Campeona SmackDown, lo cual no ha logrado ni logrará nadie nunca -esos títulos ya no existen, ahora está el Campeonato Femenil WWE y el Campeonato Mundial Femenil- no sería una mala idea que volviera al programa de los martes para conquistarlo también y resarcirse de no haber tenido éxito en ese sentido en el pasado.

Además, sería una gran ayuda para el objetivo de WWE de mejorar los ratings de NXT. Ya lo están consiguiendo con las Superstars del elenco principal que están enviando en la actualidad pero ella sigue siendo una de las estrellas más grandes del McMahon Empire.