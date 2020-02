A lo largo de la preparación para la lucha por el Campeonato Femenil NXT en el especial de NXT TakeOver: Portland entre Bianca Belair contra Rhea Ripley, la aparición de Charlotte Flair y el deseo de Ripley de enfrentarla en WrestleMania, parecieron eclipsar la oportunidad que Bianca tenía frente a ella.

Durante el evento NXT TakeOver: Portland, Bianca Belair se enfrentó a Rhea Ripley por el Campeonato NXT, sin éxito. Sin embargo, luego de que se anunciara la victoria de Ripley, Charlotte Flair la atacó por detrás y anunció que acepta el reto de la Campeona NXT para enfrentarla en Wrestlemania 36, sellándose el encuentro. Acto seguido, Flair arrojó a Belair, quien estaba afuera del ring, contra las escaleras metálicas.

Este sábado, Charlotte Flair anunció en su cuenta de Twitter que volverá a NXT este miércoles. Bianca Belair replicó momentos después por la misma vía dicendo que la esperará ese día.

NXT Women calling out The Queen is apparently the trending thing to do. I would want to face the best too.

See you Wednesday. @WWENXT 👸🏼 pic.twitter.com/NNprIMSbRZ

— Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) February 22, 2020