Charles Oliveira podría estar abajo, pero no fuera. El ex campeón de peso ligero de UFC está decidido a recuperar el cinturón después de su derrota del sábado. Oliveira fue sometido por Islam Makhachev en su intento de recuperar el título de peso ligero de UFC en UFC 280.

“Nadie me va a golpear tan fuerte como me ha golpeado la vida. Me caí, y me voy a levantar y voy a recuperar este cinturón”.

Para sorpresa de muchos, Oliveira, quien tiene el récord de más sumisiones en la historia de UFC, recibió un estrangulamiento triangular en el segundo asalto del evento principal.

Oliveira se negó a poner excusas y le dio todo el crédito a Makhachev y su actuación ganadora del título.

“Somos peleadores. Eso tiene que pasar. Hoy, Islam Makhachev fue mejor que yo. Hay días que vas a ser mejor que otras personas. Hay días que van a ser mejores que tú. No hay mucho que hacer. Nos volveremos a encontrar”.

En cuanto a lo que sigue, el presidente de UFC, Dana White, dijo que Makhachev probablemente defenderá su nuevo título contra el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski en una pelea de campeón contra campeón en 2023. Descartó una posible revancha para Oliveira como la primera defensa de Makhachev.

El brasileño no está seguro de cuál será su próximo paso, pero por ahora el plan es reagruparse con su equipo.

“Nunca se sabe qué elegirá exactamente la promotora. Cambian de opinión todo el tiempo, entonces, ¿Quién soy yo para decir algo?«.