«En nombre de Kevin y Tamara Nash, lamentablemente tengo que informar que su hijo Tristen Nash falleció trágicamente a la edad de 26 años. Tristen recientemente comenzó a trabajar en el nuevo podcast de Kevin y los dos disfrutaron su tiempo juntos. La familia Nash les pide que respeten su privacidad durante este tiempo». Con estas palabras, nuestro compañero Sean Ross Sapp anunciaba el pasado 20 de octubre el fallecimiento de Tristen Nash, hijo de Kevin Nash, a la edad de 26 años.

► Kevin Nash rompe su silencio

Desde entonces, hemos respetado la privacidad solicitada por la familia Nash y no hemos vuelto a tocar el tema hasta ahora, que el mismo integrante del Salón de la Fama de WWE ha roto su silencio para expresarse en este inimaginablemente doloroso momento en un reciente episodio de su podcast, Kliq This. Kevin Nash da detalles de lo ocurrido, explicando que su hijo falleció debido a un paro cardíaco de la que no pudo recuperarse aún yendo al hospital cuando estaba intentado dejar atrás su adicción al alcohol.

«La convulsión provocó un paro cardíaco. Básicamente estaba muerto en su habitación en el piso con el EMT donde estaba trabajando. Lo subieron a la ambulancia y… trataron de salvarle la vida, así que… a la gente del Halifax Hospital, médicos y enfermeras, gracias».

Salir de una dependencia como la del alcohol es un proceso arduo y Nash cuenta que Tristen llevaba unos días sintiéndose mal.

«Fue una situación en la que ambos nos volvimos locos. No creo que ninguno de los dos se sintiera bien, porque dejas de tomar café por un día y te duele la cabeza. Creo que ambos estábamos lidiando con eso, pero también porque estamos tan cerca de las líneas de cruceros aquí, que el norovirus siempre prevalece».

Nuestros pensamientos y oraciones están con Kevin Nash y su familia. Descansa en paz, Tristen.