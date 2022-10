En cuanto han comenzado a volver tantas Superestrellas de WWE despedidas por Vince McMahon ahora que Triple H está a los mandos todos los fans tienen deseos de luchadores y luchadoras que querrían ver de vuelta para tener una verdadera oportunidad. La cuestión es que están volviendo principalmente quienes HHH tenía bajo su ala y manejaba con especial cariño. ¿Podríamos decir eso de Taya Valkyrie? Probablemente no, debido al poco tiempo que estuvo en NXT antes de que le rescindieran el contrato.

► El lamento de Taya Valkyrie con WWE

De hecho, la ahora luchadora de IMPACT! Wrestling, la NWA; MLW y Lucha Libre Worldwide AAA lamenta no haber podido trabajar más con el «Rey de Reyes» y Shawn Michaels. Así lo señala en su reciente entrevista con Wrestling Inc, en la misma en la que se muestra insegura acerca de la posibilidad de trabajar en AEW. A la «Wera Loca» le está yendo de maravilla actualmente y tendría éxito allá donde fuera pero en realidad no tenemos ninguna información acerca de que vaya a entrar alguna de las dos compañías.

“Al principio, fue impactante, estaba molesta y enojada, porque nunca sentí, todavía no siento, que tenía la oportunidad de brillar. Y hubo muchas cosas que estaban completamente fuera de mi control, obviamente, como la pandemia. Realmente apesta, porque no tuve la oportunidad de trabajar uno a uno con Paul, Triple H, o Shawn Michaels de manera regular. Y desearía haber tenido esa oportunidad también. Entonces, definitivamente ahora sería como ‘nunca digas nunca’. Nunca sabes. Pero todo, el universo siempre tiene un plan”.

¿Os gustaría estar viendo a Taya Valkyrie en WWE?