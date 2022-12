Chael Sonnen planea ser ‘competencia’ de Dana White

Chael Sonnen planea ser el próximo promotor en dar una puñalada en la lucha a bofetadas y planea celebrar eventos en Oregón.

La lucha a bofetadas enfrenta a dos hombres o mujeres. De uno en uno, se turnan para abofetear al otro hasta que uno no puede continuar. White planea convertir a sus atletas de la lucha a bofetadas en estrellas, al igual que ha hecho con la UFC. Chael Sonnen, que lleva mucho tiempo en el mundo de la lucha, quiere participar.

«Estoy a bordo y estoy abierto a esto. Soy promotor aquí en Oregón y ya he reservado locales. (Estoy) buscando talentos para venir a hacer una competencia para el concurso de bofetadas», dijo en su canal de YouTube. «También voy a compartir con ustedes, aparte de reservar los lugares, no he dado un paso en esa dirección. No sé si va a calar entre vosotros. Así que estoy reuniendo todas las piezas«.

La expectación en torno a este nuevo deporte ha sido máxima e incluso los atletas más populares de la UFC han mostrado su interés. Nate Diaz y Conor McGregor han bromeado sobre la posibilidad de probarlo. Podría haber un crossover de la UFC al slapping y si el deporte va a ser un éxito como White está prometiendo, a Sonnen le gustaría ayudar. Quiere celebrar su propio evento que puede ser como una liga de granja en cierto modo para la Power Slap League.