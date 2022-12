La WWE post-Vince McMahon a ojos de Jim Cornette

Mientras valoraba el posible regreso de Vince McMahon a la WWE, en el mismo episodio de The Jim Cornette Experience el promotor y podcaster Jim Cornette compartía su visión sobre cómo está siendo hasta ahora la compañía después de que su antaño mandamás se retirara (sigue siendo el accionista mayoritario).

► La WWE post-Vince McMahon

«Bueno, las preguntas o las respuestas a ambas preguntas surgieron cuando, tan pronto como se publicó ese artículo, y esa declaración de Vince estaba allí, el precio de las acciones bajó un par de dólares. Y en segundo lugar, bueno, todo lo que hemos estado hablando durante los últimos meses o más. Los chicos quieren volver y trabajar para Triple H…

«Así que no, creo que es malo creativamente porque Raw no está configurando, o todos los programas tampoco están incendiando el mundo con los ratings. Pero al menos están tratando de hacer algo para salir de ese estado de ánimo que tuvieron en el último tiempo con Vince. Y sí, no veo a muchos de los muchachos queriendo [un regreso de Vince].

«Los viejos que hicieron una tonelada de dinero con Vince y trabajaron con él cuando él, ya sabes, antes de que aparentemente perdiera la cabeza, lo aman y lo defienden. Pero creo que los muchachos que estaban allí y tuvieron que esforzarse por debajo de todo eso, creo que no. Creo que Vince tiene que separarse de esa situación. Pero él es como: ¿cómo puedes separarlo si no quieres que te separen?

«Lo dije hace un par de meses, él es el tipo de persona que le dijo a Triple H, es tuyo ahora. Tú eliges el sabor del helado, así que no voy a interferir. Bueno, eso es lo mejor para los negocios, y esa es una opinión que Vince tendrá hasta que cambie de opinión y piense que bueno, tal vez, maldita sea, podría ser mejor si hiciera otra cosa y volviera o lo que sea. Y entonces podría ser difícil hablar de eso».

¿Qué os está pareciendo la WWE post-Vince McMahon?