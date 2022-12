Chael Sonnen: Paddy Pimblett será Campeón

Paddy Pimblett sigue teniendo todas las papeletas para convertirse en un futuro campeón de la UFC a pesar de no haber estado a la altura de las expectativas contra Jared Gordon en el UFC 282.

Eso es lo que opina el que fuera tres veces aspirante al título de la UFC y ahora analista de MMA y presentador de podcasts, Chael Sonnen, que salió en defensa de Pimblett tras su reciente victoria contra Gordon.

La victoria de Pimblett se consideró controvertida debido a que Gordon asestó los golpes más limpios y acumuló 6:28 de tiempo de control frente a los 0:35 de Paddy, y algunos aficionados afirmaron que la pelea había sido un robo.

Sonnen, sin embargo, no está de acuerdo con la opinión de que Pimblett perdió la pelea y siente que el ex campeón de peso pluma de Cage Warriors debe estar orgulloso de su actuación, dándole crédito por superar la adversidad en lo que fue sin duda la pelea más dura de su carrera.

«Gordon vino a jugar, no se equivoquen», dijo Sonnen en su canal de YouTube (h/t Sportskeeda). «Paddy se encontró en una pelea que era más dura de lo que sabía que iba a ser, pero respondió. No he visto nada de Paddy que me muestre nada menos que un potencial para ser un futuro campeón. Le he visto lidiar con la adversidad. He visto a tíos intentar forcejear con él, he visto a tíos cansarle… Le he visto agrietarse y su barbilla… eso habría acabado con cualquiera».

Pimblett cree que ganó el combate limpiamente, y tacha de odiosos a los que criticaron su actuación.

«Soy un buen tipo, ¿por qué me odia todo el mundo?«. dijo Pimblett tras el combate. «Estoy bastante cabreado, para ser sincero, porque Joe Rogan vino y dijo que había sido una pelea reñida. No fue una decisión dividida, fue una decisión unánime, así que estoy bastante cabreado porque la gente pensó que perdí, me molesta. Me molesta mucho. Cualquiera que piense que perdí puede ir a comerme el c*lo».

Es probable que Pimblett vuelva a la competición en el UFC de Londres, en marzo de 2023.